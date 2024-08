Successeur de Mbappé : Luis Enrique lâche la solution au PSG en direct !

Thomas Bourseau

Le Real Madrid a mis la main sur Kylian Mbappé en tout début de mercato et le PSG chasse toujours son successeur, sans succès. À l’aube de la première journée de Ligue 1 du club face au Havre, Luis Enrique a dressé un constat qui en dit long sur ce dossier brûlant.

Kylian Mbappé a eu le temps de faire sa vidéo d’adieu le 10 mai dernier, d’annoncer sa signature au Real Madrid, d’être présenté en roi devant un Santiago Bernabeu blindé à la mi-juillet et d’inscrire son premier but dès sa première sortie en tant que joueur du Real Madrid mercredi soir en Supercoupe d’Europe face à l’Atalanta (2-0). Néanmoins, le PSG n’a toujours pas recruté d’attaquant pour endosser le rôle de successeur du meilleur buteur de l’histoire du club.

Chou blanc au PSG pour le remplaçant de Mbappé

Et pourtant, ce n’est pas les options qui manquent au vu des pistes évoquées dans la presse ces derniers mois. Khvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen, Jadon Sancho, Nico Williams… Tous ont été liés au PSG cet été, mais aucun n’y a déposé ses valises. Il se pourrait même que les successeurs de Mbappé se trouvent déjà au sein club parisien.

«Si on a quatre joueurs qui marquent 12 buts, ça fait 48 buts donc c'est encore mieux»

De passage en conférence de presse ce jeudi en marge du coup d’envoi de la saison de Ligue 1 entre Le Havre et le PSG vendredi soir, Luis Enrique a fait passer le message suivant quant à la situation sur le remplacement de Kylian Mbappé. « Si quelqu'un marque 40 buts, on ne fermera pas les portes. Mais si on a quatre joueurs qui marquent 12 buts, ça fait 48 buts donc c'est encore mieux ». a déclaré l’entraîneur du PSG par le biais de propos relayés par RMC Sport.