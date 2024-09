Mercato : Le PSG l’a sauvé d’un calvaire !

Thomas Bourseau

A l’âge de 9 ans, Arnau Tenas a intégré le centre de formation du FC Barcelone, à savoir La Masia. Néanmoins, treize années plus tard, il a été contraint de plier bagage en raison de l’absence d’offre contractuelle de son club de cœur. Une situation difficile à vivre de laquelle le PSG lui a permis de s’extirper.

Arnau Tenas a dégoûté l’équipe de France masculine aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Le portier espagnol de 23 ans faisait partie de la délégation ibérique qui a raflé la médaille d’or au nez et à la barbe des Français le 9 juillet dernier au Parc des princes (5-3 après prolongations).

Arnau Tenas évite une déprime grâce au PSG ?

Les joueurs à l’époque entraînés par Thierry Henry ont dû se contenter de l’argent et Arnau Tenas est revenu au Campus PSG tout sourire une année après être arrivé au Paris Saint-Germain dans un état d’esprit bien plus délicat à cause du FC Barcelone, son club formateur. Pour la Cadena SER, le gardien du PSG s’est livré sur son traumatisme de l’été 2023.

«Quand j'ai appris que j'étais libre, j'ai passé quelques jours de mer**»

« J'ai quitté le Barça parce que le club ne m'a pas offert de renouvellement. Quand j'ai appris que j'étais libre, j'ai passé quelques jours de mer**. Les gens pensent que c'est facile et ce n'est pas le cas. Quand j'avais 8 ans, je rentrais à la maison à 23 heures, je faisais mes devoirs dans le taxi et je me réveillais à 6 heures du matin ». a avoué Arnau Tenas à la chaîne de radio espagnole, il doit donc une fière chandelle au PSG.