Mercato : Le PSG et le Barça sont suspendus aux lèvres de Messi !

Publié le 16 février 2021 à 6h45 par Th.B.

Annoncé du côté du PSG ou encore de Manchester City, Lionel Messi pourrait toujours prendre la décision de prolonger son contrat au FC Barcelone. Dans son clan, aucun choix n’aurait été fait.

En fin de contrat à la fin de la saison, Lionel Messi a la main mise sur son avenir. Choisira-t-il de prolonger son contrat dans le club de son coeur ou de se lancer un challenge ailleurs ? Pour le moment, nul ne le sait et chaque partie joue sa carte à fond. C’est en effet le cas du PSG qui, avec Manchester City, semble être le club le plus à même d’accueillir le sextuple Ballon d’or chez lui. Néanmoins, le retour en force du FC Barcelone ces dernières semaines et les élections présidentielles qui auront lieu le 7 mars prochain pourraient redistribuer les cartes alors que la tendance était jusqu’ici à un départ. En coulisse, malgré le forcing du PSG souligné par L’Équipe dans son édition de lundi, rien ne serait fait.

Pas de tendance claire au sein du clan Messi