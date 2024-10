Mercato : Le PSG en grand danger pour ce crack à 20M€ !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Très attentif au marché des jeunes promesses du football mondial, le PSG ferait partie des clubs intéressés par le profil du jeune attaquant turc Semih Kiliçsoy. Mais le crack de Besiktas est également dans le viseur d’Everton, qui s’apprêterait à dégainer une offre de 20M€ pour tenter de le recruter.

Ce n’est plus un secret, le PSG cherche désormais à consolider son effectif par l’intermédiaire de jeunes joueurs avec un fort potentiel. Ces dernières années, la cellule de recrutement parisienne s’est montrée très active dans le monde entier, et au poste d’avant-centre, il se pourrait que Paris ait trouvé son bonheur au sein du championnat turc. Considéré comme la relève de l’attaque turque, Semih Kiliçsoy fait parler de lui.

Le PSG suivrait Semih Kiliçsoy selon son agent

Né en 2005, le prodige de Besiktas a été sélectionné pour l’Euro 2024, et semble attiser les convoitises de plusieurs cadors européens. Il y a plusieurs mois, son agent était sorti du silence, et avait révélé que plusieurs grands clubs dont le PSG s’intéressaient à son protégé : « Si une offre est parvenue à Besiktas, je ne le sais pas. Je sais que des clubs comme le Bayern Munich, Manchester City, Arsenal, le Paris Saint-Germain, Monaco, le Bayer Leverkusen et Stuttgart surveillent Semih. Nous avons reçu des informations à ce sujet. Mais nous n'en sommes pas encore au stade de l'offre », confiait ce dernier.

Everton prépare une grosse offre pour l’attaquant turc

Alors que le PSG possède déjà deux attaquants de pointe avec Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, la venue d’un élément très jeune à ce poste peut-elle être une solution pour Luis Enrique ? Possible. Néanmoins, Paris va devoir se hâter dans ce dossier, puisqu’Everton aurait pris de l’avance. A en croire les dernières indiscrétions du média turc Kontraspor, les Toffees prépareraient une offre de 20M€ pour tenter de convaincre Besiktas de lâcher Semih Kiliçsoy. Affaire à suivre de près cet hiver...