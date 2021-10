Foot - Mercato - PSG

Mercato : Le PSG écarte encore le Real Madrid, la presse espagnole s'affole !

Publié le 11 octobre 2021 à 16h45 par A.M.

Visiblement agacé par le Real Madrid, le PSG a effacé un drapeau du club madrilène sur une photo de Kylian Mbappé ce qui a mis en alerte la presse espagnole.

L'avenir de Kylian Mbappé, dont le contrat s'achève en juin prochain, le Real Madrid fait le forcing pour l'attirer libre. Et les sorties publiques commencent à agacer Leonardo. « Il y a eu un travail pendant deux ans, où ils parlent publiquement de lui. Comme si c'était normal. Nous avons fait savoir à plusieurs reprises au Real Madrid que nous n'étions pas contents. Je pense que c'est quelque chose qui doit être sanctionné, ce n'est pas normal. Nous parlons de l'un des meilleurs au monde. Je ne pense pas que ce soit bien d'approcher un joueur comme ça pendant si longtemps. Tout le monde en parle. Il est dans la dernière année de son contrat, mais c'est un manque de respect », confiait le directeur sportif du PSG. Et un nouveau clin d'oeil du club parisien relance les débats.

Quand le PSG supprime le Real Madrid d'une photo

En effet, un petit geste du PSG n'est pas passé inaperçu. En effet, l'équipe de France et le club de la capitale ont diffusé une photo similaire de Kylian Mbappé avec toutefois un détail important. Sur sa photo, le PSG a effectivement supprimé en arrière plan un drapeau du Real Madrid présent dans les tribunes du stade San Siro et placé par des supporters espagnols, alors qu'il est bien visible sur la photo de l'équipe de France. Et bien évidemment, il n'en fallait pas plus pour mettre en alerte la presse espagnole qui s'est saisie de cette petite affaire, estimant que le PSG a volontairement écarté le Real Madrid.

Bravo à nos Parisiens @KMbappe et @kimpembe_3 qui remportent la #NationsLeague avec l'@equipedefrance ! pic.twitter.com/YXfvlMBSuc — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 10, 2021