Mercato : Le PSG dégaine une offre inattendue !

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG apprécie le profil de João Neves. Le milieu de terrain de Benfica plaît énormément à Luis Enrique, lui qui dispose d’une clause libératoire de 120M€. Ces derniers jours, Paris avance fortement dans ce dossier, et a proposé une indemnité de transfert de 70M€ plus le prêt d’un joueur.

Le PSG pourrait connaître une véritable révolution cet été. En effet, le milieu de terrain du club de la capitale devrait connaître quelques chamboulements. Si Manuel Ugarte ou encore Carlos Soler sont sur le départ, Paris pourrait très prochainement boucler l’arrivée de João Neves. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com en avril dernier, le profil du crack de Benfica est très apprécié en interne.

Mercato - PSG : Un accord est annoncé pour ce transfert à 58M€ !

Le PSG touche au but pour ce crack

Et ces derniers jours, le PSG a très bien avancé dans ce dossier. Paris touche au but pour l’international Portugais. Plusieurs médias lusitaniens affirment désormais que João Neves va s’engager très prochainement en faveur du club de la capitale. Poussé par sa famille et son entourage, l’international Portugais devrait donc être la prochaine recrue du PSG. Mais à quel prix ?

70M€ + Renato Sanches pour João Neves

Car pour rappel, João Neves dispose d’une clause libératoire de 120M€ dans son contrat. Cependant, le PSG ne devrait pas lâcher une telle somme. A en croire les dernières indiscrétions du Correio Da Manhã, Paris a formulé une offre de 70M€ en plus du prêt de Renato Sanches auprès de Benfica. Affaire à suivre...