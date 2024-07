Mercato : Le PSG défie l’Arabie Saoudite pour sa nouvelle star !

Axel Cornic

Après avoir échoué à recruter son coéquipier Khvicha Kvaratskhelia, le Paris Saint-Germain aurait décidé de relancer la piste menant à Victor Osimhen, grand regret de l’été dernier selon nos informations. Mais ce dossier n’est pas simple du tout, puisque l’attaquant possède une clause de départ fixée à 130M€ et pour le moment, le Napoli ne semble pas vraiment enclin à négocier.

On prend les mêmes et on recommence. Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, Luis Campos a tout tenté l’été dernier pour recruter Victor Osimhen, grande priorité face aux envies de départ de Kylian Mbappé du PSG. Il s’était à l'époque cassé les dents sur l’inflexibilité du Napoli, qui réclamait pas moins de 200M€ pour laisser filer son buteur star.

C’est reparti pour Osimhen ?

Finalement, une prolongation a été signé à la fin de l’année 2023, avec un accord passé entre les deux parties : Osimhen pourrait quitter le Napoli quand il le souhaite, mais le club intéressé devra payer sa clause de 130M€. Sauf que le mercato estival est déjà bien entamé et pour le moment ce montant semble plutôt effrayé les possibles prétendants.

L’Arabie Saoudite tente le coup, mais...

Ce vendredi, La Gazzetta dello Sport nous apprend toutefois que le PSG aurait relancé les discussions avec le Napoli, essayant de trouver un terrain d’entente pour Victor Osimhen. Mais les Parisiens ne sont pas seuls, puisque l’Arabie Saoudite se serait également manifestée, mais n’aurait pour le moment pas les faveurs de l’attaquant.