Mercato : Le PSG craque pour un phénomène, la réponse tombe !

Bluffant sous les couleurs du Bayern, Mathys Tel aurait tapé dans l'œil de la direction du PSG. A tel point que les hautes sphères parisiennes auraient inscrit son nom sur leurs tablettes. Mais alors que Mathys Tel vient de prolonger, le Bayern le considérerait désormais comme un joueur intransférable.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a recruté quatre joueurs français au total : Lucas Hernandez, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani. Désirant toujours franciser au maximum son équipe, le club de la capitale aurait jeté son dévolu sur Mathys Tel, qui fait le plus grand bonheur du Bayern ces derniers mois, et ce, alors qu'il n'a que 18 ans.

Mathys Tel a refusé de quitter le Bayern en janvier

Malgré l'intérêt du PSG, Mathys Tel a pris une décision fracassante pour son avenir. En effet, l'attaquant français a paraphé un nouveau bail avec le Bayern il y a tout juste un mois. Désormais lié au club bavarois jusqu'au 30 juin 2029, Mathys Tel ne devrait pas bouger de si tôt.

Mathys Tel va rester au Bayern cet été