Mercato : Le PSG condamné à une nouvelle folie pour cette star ?

Alexis Brunet

Cet hiver, le PSG est à la recherche d’un attaquant pour renforcer son secteur offensif. Le club de la capitale pense notamment à Marcus Rashford, qui a laissé entendre qu’il était possible pour lui de partir de Manchester United dans les prochaines semaines. Mais si les dirigeants parisiens veulent recruter l’Anglais, ils devront dépenser beaucoup, que cela soit en indemnité de transfert ou bien en salaire.

À de nombreuses reprises depuis le début de la saison, le PSG a souvent rencontré des problèmes d’efficacité offensive. Cela a d’ailleurs coûté cher au club de la capitale en Ligue des champions, car les Parisiens sont actuellement 25èmes du classement et donc non qualifiés pour la phase à élimination directe. Le champion de France souhaite donc apporter quelques corrections à son effectif cet hiver, avec notamment le recrutement d’un attaquant.

Marcus Rashford est ouvert à un départ de Manchester United

Le PSG a déjà quelques pistes et il pense entre autres à Marcus Rashford. Un transfert de l’attaquant anglais est clairement possible et c’est lui-même qui l’a affirmé lors d’une interview dernièrement. « Je pense que je suis prêt à relever un nouveau défi. Le jour où je partirai, ce sera sans rancune. Je ne ferai aucun commentaire négatif sur Manchester United. J’ai vu comment d’autres joueurs sont partis par le passé et je ne veux pas être cette personne. »

Rashford a un gros salaire

De son côté, Manchester United serait aussi partant pour se séparer de Marcus Rashford cet hiver, mais aucun cadeau ne sera fait. Les Red Devils exigeront un gros chèque pour leur joueur qui est encore sous contrat jusqu’en 2028 et qui est évalué à 55M€ selon le site spécialisé Transfermarkt. De plus, l’attaquant dispose également d’un important salaire et rien n’indique qu’il serait prêt à revoir ses prétentions à la baisse. Le PSG est donc prévenu, il devra sans doute débourser une belle somme s’il souhaite à tout prix s’offrir les services du joueur de 27 ans.