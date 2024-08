Mercato : Le PSG accepte son transfert, Luis Enrique va jubiler !

Thomas Bourseau

Entraîneur du PSG depuis l’été dernier, moment où Manuel Ugarte a débarqué du Sporting Lisbonne, Luis Enrique a partagé une saison avec le milieu de terrain uruguayen de 23 ans. Mais cela lui a suffi pour réclamer son transfert à ses dirigeants. Et alors que cela coinçait depuis un moment avec Manchester United, le PSG aurait fait un pas vers les Red Devils en posant une condition irréversible.

Entre Luis Enrique et Manuel Ugarte, le divorce semble être prononcé. Ces dernières semaines, la tendance était à une volonté de l’entraîneur espagnol de témoigner du départ du milieu de terrain uruguayen du PSG. Et sa décision de l’écarter du groupe qui s’est déplacé au Havre vendredi dernier pour le match d’ouverture de la saison 2024/2025 de Ligue 1 ne fait que valider l’information communiquée par le journaliste Duncan Castles sur The Transfers Podcast : Enrique réclame le transfert d’Ugarte.

Luis Enrique n’en veut plus, Manuel Ugarte vers Manchester United ?

Manchester United est toujours à ce jour le club le plus intéressé par son recrutement. Et alors qu’il n’était pas le plus enclin à l’attirer au vu des demandes financières du PSG, à savoir 60M€, afin de ne pas être déficitaire de son investissement de l’été dernier, la donne aurait récemment changé. Le journaliste Fabrizio Romano a confié dans la nuit de lundi à mardi que Manchester United travaillerait sur un prêt avec obligation d’achat de Manuel Ugarte grâce à la persuasion de Jorge Mendes, proche de Luis Campos, conseiller football du PSG.

Le PSG a prévenu Jorge Mendes, une obligation d’achat à la fin du prêt d’Ugarte ou rien !

Le célèbre agent portugais pourrait bien parvenir à ses fins. D’après Graeme Bailey, journaliste d’HITC Football, le comité de direction du PSG serait à présent paré à accepter un prêt d’une saison avec option d’achat pour Manuel Ugarte. Toutefois, le Paris Saint-Germain aurait posé une condition non négociable à Jorge Mendes. Il faudrait que cette option se transforme en obligation d’achat, et rien d’autre. Reste à savoir si Manchester United acceptera ce deal qui ne pourrait pas se concrétiser autrement à l’instant T.