Mercato : Le PSG a trouvé son sauveur, c'est une grande surprise !

Personne ne semble intouchable au PSG, sous la houlette de Luis Enrique. Alors que Bradley Barcola enchaînait sur son couloir gauche, son poste de titulaire n'est plus du tout indiscutable dernièrement. Marco Asensio, qui a bien dépanné le coach espagnol pendant la blessure de Gonçalo Ramos, est porté disparu. Unai Emery, remercié par le PSG, pourrait faire une fleur au club de la capitale.

Ces dernières semaines, en retirant le cas Randal Kolo Muani qu'il n'a jamais tenu en grande estime depuis le coup d'envoi de la saison 2024/2025, Luis Enrique semble également avoir relégué au second plan deux autres joueurs qui étaient pourtant dans ses bonnes grâces pendant la première moitié de partie de saison : Bradley Barcola et Marco Asensio.

Un temps indispensable à Luis Enrique, Bradley Barcola joue moins

Pour le premier cité, il était même le serial buteur du PSG avec 10 buts inscrits en Ligue 1. Il n'a plus marqué depuis le 9 novembre dernier et ses performances ont chuté. Marco Asensio, pour sa part, a bien servi à Luis Enrique pendant la blessure à la cheville de Gonçalo Ramos d'août dernier à fin novembre. L'international espagnol passé par le Real Madrid où il a tout gagné était souvent utilisé au poste de faux numéro 9, mais ne joue plus depuis un mois.

Asensio ne joue plus du tout, place à un nouveau challenge à Aston Villa avec Emery ?

Par chance, la cote de Marco Asensio sur le marché des transferts reste importante. L'ailier et milieu offensif de 28 ans ferait tourner des têtes de l'autre côté de la Manche à Birmingham. Entraîneur d'Aston Villa licencié par le PSG en 2018, Unai Emery lorgnerait Asensio pendant ce mercato hivernal selon Le Parisien. Une tendance confirmée par L'Equipe. Dans ses colonnes du jour, le quotidien sportif affirme que le Paris Saint-Germain avancerait concrètement dans le dossier Marco Asensio avec un club anglais. Le décor est planté, reste à savoir ce qu'il adviendra du feuilleton Asensio à présent.