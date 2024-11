Mercato : Le PSG a trouvé son nouveau buteur !

Axel Cornic

Véritable révélation de la saison dernière, Viktor Gyökeres est en train de se faire un nom sur la scène européenne avec une cadence de buts folle sous les couleurs du Sporting Lisbonne. De quoi rapidement attirer l'attention des plus grands clubs de la planète et notamment du Paris Saint-Germain, qui cherche justement un numéro 9 de très haut niveau.

Depuis Edinson Cavani, il n’y a plus eu de véritable attaquant de pointe d’envergure internationale à Paris. Mais les choses pourraient changer, puisque même si Luis Enrique est plutôt fan d’autres profils, le besoin d’un véritable numéro 9 se fait sentir cette saison. Et parmi les grands noms déjà bien connus, il y a un petit nouveau qui semble se faire une place dans la short-list du PSG.

Un 9 pour le PSG

Il s’agit de Viktor Gyökeres, qui a littéralement explosé la saison dernière sous les couleurs du Sporting CP, devenant l’un des attaquants les plus suivis d’Europe. Tuttosport assure qu’il aurait tapé dans l’œil du PSG et pas qu’un peu, puisqu’il serait tout simplement la priorité au poste de numéro 9 si jamais Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani venaient à quitter le club. A noter qu’en ce qui concerne l’international français les choses pourraient bouger, avec un possible départ lors du mercato de janvier.

Gyökeres, la nouvelle sensation européenne

Le PSG est toutefois loin d’être seul sur les traces de la nouvelle star suédoise. Le quotidien italien parle de plusieurs équipes de Serie A comme la Juventus, l’Inter ainsi que l’AC Milan, qui ont toutefois une puissance économique assez limitée. Le véritable danger pourrait venir de Premier League, avec notamment Manchester City ! Car Viktor Gyökeres serait la priorité des Citizens pour remplacer un certain Erling Haaland, qui pourrait bien faire ses valises dans un avenir proche pour rejoindre Kylian Mbappé au Real Madrid.