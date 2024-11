Mercato - PSG : Un transfert à 100M€ bientôt relancé ?

Pierrick Levallet

Cherchant à se renforcer dans le secteur défensif, le PSG est allé chercher Willian Pacho à l'Eintracht Francfort cet été. Mais la formation parisienne ne voudrait pas s'arrêter là. Le club de la capitale aurait également des vues sur William Saliba. Le dossier du joueur d'Arsenal pourrait d'ailleurs être relancé prochainement.

Le PSG n'a recruté aucun joueur de plus de 25 ans cet été. Dans le secteur défensif, le club de la capitale est allé chercher Willian Pacho à l'Eintracht Francfort. Mais les dirigeants parisiens ne voudraient pas s'arrêter en si bon chemin. Les Rouge-et-Bleu ne seraient pas contre offrir un nouveau défenseur à Luis Enrique.

Le PSG suit William Saliba de près

Et dans cette optique, le PSG garderait un oeil sur un certain William Saliba. Très en forme du côté d'Arsenal, l'ancien de l'OM et de l'ASSE plairait aux dirigeants parisiens. Le10Sport.com vous a néanmoins révélé en exclusivité que le Real Madrid était également intéressé par les services de l'international français. La concurrence promet donc d'être rude, surtout qu'Arsenal n'aurait pas vraiment l'intention de le vendre.

Le dossier est loin d'être fermé

Mais comme le rapporte TeamTALK, le transfert de William Saliba pourrait être relancé très prochainement. Le dossier, estimé à 100M€, ne serait pas fermé. Le PSG pourrait donc avoir une chance de boucler l'arrivée du défenseur de 23 ans. Reste maintenant à voir ce que William Saliba décidera de faire. Sous contrat jusqu'en juin 2027, l'international français se plairait en Premier League et n'aurait pas l'intention de quitter Arsenal pour le moment. A suivre...