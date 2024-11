Mercato - PSG : Offre imminente pour ce buteur ?

Axel Cornic

Recruté pour 90M€ il y a un an et demi, Randal Kolo Muani n’a toujours réussi à s’installer au Paris Saint-Germain et Luis Enrique ne compte pas vraiment sur lui, même avec la blessure de Gonçalo Ramos. Ainsi, l’international français songerait sérieusement à un départ lors du mercato de janvier pour tenter de relancer sa carrière.

Le visage du PSG pourrait changer dans les prochains mois, avec plusieurs candidats au départ qui se présentent. C’est le cas de Randal Kolo Muani, qui ne joue pas beaucoup avec Luis Enrique depuis son arrivée à Paris. Une situation qui l’aurait vraisemblablement convaincu d’envisager un départ, à en croire les dernières indiscrétions de L’Equipe.

Un départ pour Kolo Muani

Mais pour aller ? La presse italienne a récemment parlé d’un intérêt de la Juventus, qui chercherait une doublure à Dusan Vlahovic. Ce dernier est en effet l’un des joueurs les plus utilisés par Thiago Motta depuis le début de la saison et avec les problèmes physiques d’Arkadiusz Milik il n’y a actuellement aucune solution de rechange à Turin. D’autres pistes seraient également étudiées, avec notamment Lorenzo Lucca de l’Udinese ou encore Ange-Yoan Bonny, l’une des grandes révélations de la Serie A avec Parma.

La Juventus penserait à un prêt

D’après les informations de Tuttosport, les Bianconeri auraient commencé à tâter le terrain pour un prêt de Randal Kolo Muani, en vue du mercato qui ouvrira ses portes le 1er janvier prochain. Une véritable offre pourrait donc bientôt suivre, même si le quotidien explique que le PSG devra accepter de faire un effort en prenant en charge une partie importante du salaire de l’attaquant de 25 ans. Pour rappel, il gagnerait près de 9M€ net par an à Paris, soit le septième salaire le plus important de l’équipe devant tout de même Achraf Hakimi ou encore Bradley Barcola.