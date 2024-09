Mercato : Le PSG a trouvé le successeur de Verratti !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Joueur du PSG de 2012 à 2023, Marco Verratti a été vendu par le club de la capitale l’été dernier du côté du Qatar. L’Italien a ainsi fait ses valises, laissant forcément un vide après son départ. La logique aurait alors voulu que le club de la capitale lui trouve un remplaçant, mais voilà que le successeur de Verratti était déjà au PSG.

A seulement 18 ans, Warren Zaïre-Emery est déjà indiscutable au PSG. Installé au milieu de terrain par Luis Enrique la saison dernière, l'international français n’a cessé d’impressionner et il continue encore de la faire. Avec WZE, le PSG tient un phénomène pour le présent et l’avenir. De quoi permettre au passage d’assurer la succession de Marco Verratti ?

« N’allez pas chercher le remplaçant de Verratti. Il est déjà chez nous »

C’est Christophe Galtier, qui a lancé Warren Zaïre-Emery dans le grand bain au PSG, qui l’a désigné comme celui qui fera oublier Marco Verratti. En effet, pour Canal+, l'ancien entraîneur parisien a raconté : « Pendant la Coupe du monde, j’ai rencontré l’émir avec la direction du club. Je me rappelle avoir dit : « N’allez pas chercher le remplaçant de Verratti. Il est déjà chez nous » ».

« Il sera le joueur le plus important du PSG pour les 20 prochaines années »

A 18 ans, Warren Zaïre-Emery est parti pour écrire l’histoire du PSG, où il est sous contrat jusqu’en 2029. Et il n’est pas parti de sitôt. Agent de WZE, Jorge Mendes a notamment confié : « Il restera pendant longtemps et il sera le joueur le plus important du PSG pour les 20 prochaines années ».