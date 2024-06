Mercato : Le PSG a l’origine de très gros transferts ?

Alexis Brunet

Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia sont tous les deux pistés par le PSG. Le club de la capitale voit en eux des potentiels successeurs à Kylian Mbappé. Si pour le Géorgien la porte semble fermée, Luis Campos peut en revanche croire à une arrivée du Nigérian à Paris, mais contre un gros chèque. Si cela aboutissait, le Napoli pourrait remplacer l’ancien joueur du LOSC par Romelu Lukaku, ce qui serait là encore un sacré transfert.

Qui sera l’heureux élu pour remplacer Kylian Mbappé au PSG ? Le champion du monde s’est engagé avec le Real Madrid cet été et les dirigeants parisiens doivent donc trouver un nouvel attaquant, qui s’incorpora du mieux possible dans l’équipe de Luis Enrique. Plusieurs noms sont déjà sortis dans la presse.

Le PSG pense à Osimhen

Parmi les pistes du PSG figure Victor Osimhen, qui est évalué à plus de 100M€. Le Nigérian est une référence en Serie A, mais il dispose d’un bon de sortie selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, qui s’est exprimé pour CaughtOffside . « Un autre attaquant dont on continue d'entendre beaucoup parler est Victor Osimhen, mais la réalité est qu'il n'y a toujours pas d'évolution dans cette histoire. Je pense que c'est une situation que nous devrons suivre en juillet/août, plutôt que cette semaine, même s'il y a eu des rumeurs sur l'évolution de son prix. Naples n'est jamais un club facile lorsqu'il s'agit de négocier, mais il est certain que les attentes de toutes les parties restent les mêmes : Osimhen devrait quitter Naples cet été. »

Mercato - PSG : Le prochain club de Xavi Simons vend la mèche ? https://t.co/9q4pwSURjk pic.twitter.com/GBD900osyM — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Le Napoli pourrait remplacer Osimhen par Lukaku