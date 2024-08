Mercato : Le PSG a inspiré l’OM, c’est la révolution !

Thomas Bourseau

L’OM prendrait comme exemple le loft du PSG l’été dernier et s’inspirerait de la présence de Kylian Mbappé dans ledit groupe d’indésirables mis en place en 2023 au Paris Saint-Germain. C’est pourquoi certains cadres de l’Olympique de Marseille figureraient dans le loft en question, par inspiration à la gestion du Paris Saint-Germain.

A l’été 2023, comme ce fut le cas un an plus tôt, Luis Campos avait mis en place un loft au Paris Saint-Germain. Le conseiller football du club de la capitale s’en servait dans le but d’ouvertement faire savoir aux joueurs qui le composaient qu’ils n’étaient plus les bienvenus. Kylian Mbappé en a également fait partie en raison de son refus d’activer la clause dans son contrat afin de le prolonger jusqu’en juin 2025.

La présence de Mbappé dans le loft du PSG l’été dernier aurait inspiré l’OM

De quoi donner des idées à l’OM. A en croire La Provence, les hauts dirigeants de l’Olympique de Marseille estimeraient que si le PSG a osé mettre un joueur du rayonnement de Kylian Mbappé dans un loft, alors pourquoi pas en faire de même avec certains tauliers de l’effectif de la saison passée.

Des tauliers dans le loft, même issue en prévision qu’avec Mbappé ?

C’est pourquoi, selon La Provence, des joueurs de l’importance de Chancel Mbemba, Pau Lopez, Jordan Veretout et Samuel Gigot figurent dans le loft en question et sont incités à aller voir ailleurs. Le but serait de dégraisser l’effectif afin de permettre à l’OM de lancer sa révolution sportive avec Roberto De Zerbi. Encore faudrait-il que les joueurs en question acceptent de plier bagage.