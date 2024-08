Mercato : L’OM tente un «pari» à plus de 24M€ pour oublier Aubameyang ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours en quête d'un attaquant pour remplacer Pierre-Emerick Aubameyang, l'OM fait d'Eddie Nketiah sa grande priorité. Arsenal aurait refusé une offre de 22M€ ce qui pousse le club phocéen à revoir sa proposition à la hausse. Dans cette optique, les Gunners pourraient accepter une offre avoisinant les 24M€ + bonus. Une sacrée somme pour un transfert présenté comme un «pari».

Depuis le départ de Pierre-Emerick Aubameyang, l'OM cherche un nouvel avant-centre. Plusieurs pistes ont circulé mais la priorité se nomme clairement Eddie Nketiah. L'attaquant d'Arsenal aurait même déjà trouvé un accord contractuel avec le club phocéen qui doit désormais convaincre les Gunners de vendre leur avant-centre. Et cela ne semble pas évident. Et pour cause, l'OM a déjà dégainé une offre de 22M€, refusée par le club londonien. Invité à commenter ce dossier, Fabrice Lamperti, journaliste de La Provence, estime toutefois qu'une offre avoisinant les 24M€ + bonus pourrait finalement convaincre les Gunners.

«Nketiah c’est une dossier qui intéresse beaucoup l’OM»

« C’est un dossier cher et pas simple. Mais ils sont déjà d’accord avec le joueur sur un contrat. Il aurait envie de venir. Ça négocie, c’est logique (…) Nketiah c’est une dossier qui intéresse beaucoup l’OM et sur lequel ils ont avancé de manière considérable. Arsenal se fait tirer l’oreille mais c’est de bonne guerre », assure le journaliste qui suit l'actualité de l'OM au micro de Football Club de Marseille, avant de donner une idée du prix auquel Arsenal pourrait céder.

Une offre à 24M€ + bonus pour faire céder l'OM ?

« Si l’OM peut ré-hausser un peu son offre, ça devrait le faire. Si tu refuses 22M€, peut-être que tu peux accepter 24M€ + bonus. Ce qui est déjà beaucoup. Cela reste un pari. Si tu regardes ses stats, c’est un attaquant intéressant, mais qui est souvent en sortie de banc et qui n’a jamais du faire une saison à 10 buts… Donc cela reste un pari », ajoute Fabrice Lamperti, qui ne semble pas particulièrement emballé par la piste menant à Eddie Nketiah.