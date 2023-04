Mercato : Le PSG a choisi son prochain attaquant

Plus que jamais en quête de renfort offensif pour la saison prochaine, le PSG est annoncé sur les traces de plusieurs profils de renom. Et il semblerait que Luis Campos, après avoir échoué avec Hakim Ziyech dans les derniers instants du mercato de janvier, soit déterminé à retenter sa chance avec l’attaquant marocain de Chelsea.

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG envisage de recruter un ou plusieurs attaquants de renom lors du prochain mercato estival. Les noms de Victor Osimhen (Naples) ou encore Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort) sont évoqués avec insistance, mais le PSG semble également décidé à retourner sur un vieux dossier.

🚨👥 #Ziyech, an official meeting between #PSG and #Chelsea is scheduled in the coming weeks.📌 For the 🇫🇷 club - as told - Hakim remains a main target for the summer transfer window. 🐓⚽ #Transfers #CFC pic.twitter.com/kwBPYU30Yr