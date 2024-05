Mercato : Le PSG a bouclé un transfert record !

Alexis Brunet

Le PSG a décidé de ne pas perdre de temps et de boucler au plus vite certains transferts. Le club de la capitale aurait par exemple mis la main sur le gardien du FK Krasnodar, Matvey Safonov. L'arrivée du gardien à Paris devrait être annoncée lors du mois de juin. Il deviendra alors la plus grosse vente de l'histoire de la formation russe.

Le PSG de Luis Enrique a montré de belles choses cette saison. Pour sa première année sur le banc du club de la capitale, l'entraîneur espagnol a réalisé un triplé, en mettant la main sur la Ligue 1, le Trophée des champions ainsi que la Coupe de France.

Le PSG veut recruter plusieurs joueurs

La saison prochaine, le PSG voudra donc faire encore mieux et pour progresser, les dirigeants parisiens vont se servir du mercato pour améliorer l'effectif de Luis Enrique. Il devrait d'ailleurs y avoir au minimum un renfort par ligne. Le club de la capitale souhaite apporter une grosse concurrence afin de pousser les joueurs à donner le meilleur d'eux-mêmes.

Succession de Mbappé : Le PSG contacte un attaquant ! https://t.co/ahzxOS73tt pic.twitter.com/sy6Bawzq2S — le10sport (@le10sport) May 30, 2024

Safonov va devenir la plus grosse vente de l'histoire de Krasnodar

Pour mettre Gianluigi Donnarumma sous pression, le PSG a décidé de recruter Matvey Safonov. D'après les informations du journaliste Fabrizio Romano, le transfert du gardien de but devrait être officialisé en juin. En débarquant à Paris contre la somme de 20M€, bonus compris, il deviendra d'ailleurs la plus grosse vente de l'histoire du FK Krasnodar.