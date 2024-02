Mercato : Le FC Nantes a activé un plan C à cause de l'OM

Arnaud De Kanel

Le transfert de Renan Lodi en Arabie saoudite a semé la pagaille en Ligue 1. Tout d'abord, c'est l'OM qui s'est retrouvé dos au mur et qui s'est finalement tourner vers Quentin Merlin pour le remplacer. Il fallait donc que le FC Nantes luis trouve un successeur mais les Canaris n'ont pas pu recruter leur premier choix, tandis que le second ne faisait pas l'unanimité. Le plan C a donc été déclenché.

Quentin Merlin est le nouvel arrière gauche numéro un de l'OM. L'international Espoirs a quitté son club de toujours, le FC Nantes, qui a mis du temps avant de le remplacer. Et les Canaris ont finalement opté pour leur troisième choix.

Nantes y croyait pour Haïdara, Onyemaechi ne faisait pas l'unanimité

Outre Quentin Merlin, le FC Nantes a également du composer avec le départ de Jaouen Hadjam à gauche. Il fallait donc recruter un titulaire en puissance et Massadio Haïdara cochait toutes les cases. Selon L'Equipe , les Canaris ont longtemps espéré de boucler un accord avec le RC Lens, en vain. Le quotidien ajoute que le profil de Bruno Onyemaechi, deuxième option après Haïdara, n'a pas convaincu l'état major.

Le remplaçant de Merlin quand même trouvé

Les dirigeants nantais se sont donc tournés vers une troisième piste, celle menant à Nicolas Cozza. L'ancien joueur de Montpellier sera présent jusqu'à la fin de la saison et aura la lourde tâche de remplacer Quentin Merlin, parti à l'OM.