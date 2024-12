Mercato : Le dilemme du PSG avec Kombouaré

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avant d'entraîner le PSG, Antoine Kombouaré avait également eu la chance de d'évoluer avec le club de la capitale durant sa carrière de joueur. Le Kanak sera alors resté 5 saisons du côté de Paris. Débarqué en 1990, Kombouaré avait été recruté en provenance de Toulon, mais voilà le PSG hésitait à l'époque avec une autre piste : Franck Leboeuf.

Entraîneur aujourd'hui, Antoine Kombouaré a auparavant eu une belle carrière de joueur. Révélé du côté du FC Nantes, celui qui était défenseur central a également porté le maillot du PSG de 1990 à 1995. Arrivé en provenance de Toulon, celui qui deviendra plus tard l'entraîneur du PSG a fait vivre de très belles émotions aux supporters parisiens, comme notamment avec son but de la tête face au Real Madrid. Une histoire qui aurait pu être différente si en 1990, Francis Borelli, alors président du PSG, avait fait le choix de recruter Franck Leboeuf plutôt que Kombouaré.

Franck Leboeuf et Antoine Kombouaré étaient donc en balance pour rejoindre le PSG en 1990. Un dilemme qui a finalement penché en faveur du Kanak. Celui qui est devenu plus tard champion du monde avec la France est d'ailleurs revenu sur l'intérêt du PSG, expliquant alors à So Foot : « Pourquoi ça ne se fait pas avec le PSG ? Francis Borelli voulait préparer l'avenir. Il est venu manger un midi avec moi et m'avait demandé si je pouvais lui offrir mon pantalon. "Bah non, je ne vais pas repartir en slip, président". Après ça, il m'appelle en pleine nuit : "J'ai un gros dilemme, si tu ne réussis pas ici, je vais en prendre plein la gueule. On peut prendre Kombouaré à Toulon et s'il se plante, c'est lui qui morflera" ».

« Bon ils ont bien fait de prendre Antoine, il a écrit l'histoire du PSG avec ce coup de tête contre Madrid. Trois jours après ce coup de fil de Borelli, mon agent m'appelle : "On a Strasbourg". J'ai pas envie de rester en D2, mais Leonardo Specht me demande de venir voir les installations. "Si ça te plait, tu signes". Ce que je fais quinze jours après », a poursuivi Franck Leboeuf, qui a donc fini par rejoindre Strasbourg, pendant que le PSG recrutait Antoine Kombouaré.