Mercato : Le désir du PSG exaucé grâce à une catastrophe ?

Alors que Khvicha Kvaratskhelia est attendu dans les prochains jours, le PSG essaye dans le même temps de trouver une porte de sortie à Randal Kolo Muani. La Juventus est notamment annoncée sur la piste de l’international français. La Vieille Dame pourrait alors ouvrir la porte à un départ de Dusan Vlahovic, qu’Arsenal souhaiterait recruter après la blessure de Gabriel Jesus.

Dimanche dernier, Arsenal s’est incliné face à Manchester United en FA Cup (1-1, 3-5 aux t.a.b.) et a en plus perdu Gabriel Jesus. Une rupture des ligaments croisés est redoutée pour l’international brésilien (64 sélections) et les Gunners pourraient alors chercher à recruter un nouvel attaquant.

Al-Khelaïfi prêt à jouer les négociateurs ? Randal Kolo Muani pourrait bientôt briller en Premier League ! ⚽️

Arsenal cible Vlahovic après la blessure de Gabriel Jesus

« Ma réponse reste la même : nous regardons le marché de manière active pour améliorer l'équipe, et ce depuis le premier jour. Nous serions naïfs de ne pas le faire », a déclaré Mikel Arteta ce mardi en conférence de presse. En ce sens, d’après les informations de CaughtOffside, Arsenal serait sur la piste de Dusan Vlahovic.

La Juventus ouverte à un transfert, Kolo Muani pour remplacer Vlahovic ?

La Juventus, où il est sous contrat jusqu’en juin 2026, pourrait ouvrir la porte à un départ de l’international serbe (32 sélections), puisque les Bianconeri ne lâchent pas Randal Kolo Muani. Comme indiqué par CaughtOffside, la Vieille Dame intensifie son intérêt pour l’international français (27 sélections), dont le PSG veut se séparer.