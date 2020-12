Foot - Mercato - Atlético de Madrid

Mercato : L’Atlético s’enflamme pour le gros coup Luis Suarez

Publié le 25 décembre 2020 à 20h40 par La rédaction

Poussé vers la sortie par Ronald Koeman au FC Barcelone, Luis Suarez a rebondi à l’Atlético de Madrid. Enrique Cerezo est d’ailleurs heureux de pouvoir désormais compter sur l’Uruguayen.