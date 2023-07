Mercato : L’Arabie saoudite s’attaque à l’OM !

Arnaud De Kanel

Alors que les arrivées s'enchaînent du côté de l'OM, aucun départ, hormis celui du jeune Bartug Elmaz et la résiliation de contrat de Dimitri Payet, n'est à signaler. Pour autant, les choses devraient s'accélérer dans les jours à venir, d'une part car le club phocéen aura besoin de rentrées d'argent, mais également car l'Arabie saoudite semble intéressée par deux joueurs de l'effectif.

L'OM est déchainé sur ce mercato estival. Le club phocéen a déjà officialisé les arrivées de Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi et Pierre-Emerick Aubameyang. Devraient suivre les deux internationaux sénégalais Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye. Mais côté départ, ça bouge beaucoup moins. Les joueurs prêtés la saison passée comme Nuno Tavares ou encore Issa Kaboré sont retournés dans leur club respectif et seuls Bartug Elmaz et Dimitri Payet ont claqué définitivement la porte alors qu'ils appartenaient à l'OM il y a de cela quelques jours. La valse des départs devrait débuter grâce à l'Arabie saoudite.

Mbemba a des touches en Arabie saoudite

Pablo Longoria ne pourra continuer à dépenser de la sorte sans vendre certains de ses joueurs. Si Mattéo Guendouzi était le candidat le plus crédible à un départ en fin de saison, l'arrivée de Marcelino pourrait totalement rebattre les cartes. Désormais, un cas particulier fait frissonner les supporters de l'OM et il s'agit de Chancel Mbemba. Le roc congolais a manqué à l'appel lors des entrainements et du match de préparation face au KAS Eupen. Selon les informations de Nabil Djellit, l'ancien défenseur du FC Porto plairait à l'Arabie saoudite. De son côté, le compte Twitter La Minute OM assure qu'aucune offre officielle ne serait parvenue à la direction marseillaise et que son absence serait due à une fatigue physique.

Ounahi courtisé mais décidé à s'imposer