Mercato : Lâché par le PSG, il fait une annonce

En fin de contrat avec le PSG, Sergio Rico n'a pas été conservé. Une situation qui a fait parler compte tenu du fait que le portier espagnol sortait d'un grave accident. Mais visiblement l'ancien gardien de but de Fulham n'est pas rancunier et revient sur son départ du PSG ces derniers jours.

Cet été, le PSG a laissé filer de nombreux joueurs en fin de contrat. Le plus médiatique a bien évidemment été Kylian Mbappé qui s'est engagé avec le Real Madrid. Cependant, il est loin d'être le seul. Et pour cause, Layvin Kurzawa, Keylor Navas ou encore Alexandre Letellier sont partis libres. Tout comme Sergio Rico.

Le PSG ne conserve pas Sergio Rico

En effet, le portier espagnol n'a pas été conservé, et ce choix a fait parler puisque Sergio Rico n'a pas joué depuis plus d'un an et demi après sa grave chute à cheval. Interrogé à ce sujet, l'ancien gardien de but du Séville FC et de Fulham a réagi.

«Le PSG ne nous a pas donné de réponse»

« Le PSG ne nous a pas donné de réponse et nous avons décidé d'aller de l'avant et de chercher notre avenir par nous-mêmes afin d'être au mieux de notre forme lorsque viendra le moment de nous lancer dans une nouvelle aventure », révèle Sergio Rico dans une interview accordée à MARCA.