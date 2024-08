Mercato : La solution insolite de l’OM pour battre le PSG

Arnaud De Kanel

A la recherche de joueurs possédant une forte expérience du haut niveau, l'OM est allé faire une partie de son recrutement dans le meilleur championnat du monde, en Premier League. Le club phocéen a notamment mis la main sur Pierre-Emile Hojbjerg qui fait déjà forte impression. Selon un membre du club, il faudrait onze Hojbjerg pour gagner le championnat.

L'OM a offert onze recrues à Roberto De Zerbi durant ce mercato estival. Au milieu de terrain, l'entraineur italien s'appuie déjà sur l'une d'entre-elles avec Pierre-Emile Hojbjerg, joueur dont il dit le plus grand bien.

«On a besoin de ce genre de personnalité»

« Pierre-Emile Højbjerg c'est une valeur ajouté pour notre équipe. Il entoure les jeunes, tout comme Kondogbia. On a besoin de ce genre de personnalité. La personnalité est d'ailleurs encore plus important que les qualités techniques », confiait l'entraineur de l'OM en conférence de presse vendredi. Et dans les hauteurs de La Commanderie, certains estiment qu'il faudrait onze Hojbjerg pour concurrencer le PSG en Ligue 1.

«Si c'était possible, on aurait recruté onze Hojbjerg»

« Si c'était possible, on aurait recruté onze Hojbjerg pour faire l'équipe. Avec ça, on serait champion ou très proche de l'être », indique un salarié de l'OM dans les colonnes de La Provence. Preuve que le Danois est déjà totalement adopté à Marseille, lui qui pourrait d'ailleurs hériter du brassard de capitaine en l'absence de Leonardo Balerdi.