Mercato : La presse italienne annonce un ménage XXL au PSG !

Si on parle beaucoup des éventuelles arrivées, avec Victor Osimhen ou encore João Neves, le Paris Saint-Germain a également l’intention de vendre. Et la liste des candidats au départ est très longue, avec notamment quelques erreurs de casting de l’été dernier qui sont poussés vers la sortie par Luis Campos et Luis Enrique.

Pour le moment, c’est un été assez calme du côté de Paris. On s’attendait à plus de mouvements avec le départ de Kylian Mbappé, mais Luis Campos travaillerait encore en coulisses pour boucler quelques gros coups. Nous vous avons récemment parlé sur le10sport.com de Désiré Doué, un profil qui est très apprécié au sein du PSG.

Le PSG veut vendre

Mais Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi ont également l’intention de vendre, puisque certains éléments de l’équipe ne collent pas vraiment avec la vision de Luis Enrique. Une tendance confirmée ce vendredi par La Gazzetta dello Sport, qui annonce une véritable révolution au PSG, avec la volonté de renouveler une bonne partie de l’effectif.

Les candidats au départ sont nombreux

Le quotidien italien dresse ainsi la liste des possibles partants au PSG et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle est longue ! On y retrouverait Juan Bernat, Colin Dagba, Ismaël Gharbi, Ilyes Housni, Noah Lemina, Vimoj Muntu Wa Mungu, Louis Mouquet, Nordi Mukiele, Manuel Ugarte, Carlos Soler, Marco Asensio ou encore Lee Kang-in.