Mercato : La nouvelle folie du RC Lens !

Deuxième de Ligue 1 cette saison et qualifié directement pour la Ligue des champions, le RC Lens s’apprête à perdre son capitaine Seko Fofana. Ce dernier est annoncé avec insistance en partance pour l’Arabie Saoudite. Pour le remplacer, les Sang et Or penseraient à Habib Diarra, qui évolue à Strasbourg, et devraient bientôt formuler une troisième offre.

Auteur d’une excellente saison 2022-2023, le RC Lens a terminé sur la deuxième marche du podium de la Ligue 1, à seulement un point du PSG. Mais alors que les Sang et Or s’apprêtent à retrouver la Ligue des champions, plusieurs de leurs joueurs majeurs sont annoncés sur le départ.

Mercato : Le RC Lens prépare une nouvelle grosse vente https://t.co/YpwJwtutOQ pic.twitter.com/2CHh9K7Ig2 — le10sport (@le10sport) June 29, 2023

Lens pense à Diarra pour remplacer Fofana

C’est notamment le cas de Seko Fofana, qui a pourtant récemment prolongé son contrat jusqu’en juin 2025 avec le RC Lens. L’international ivoirien serait proche d’un départ pour l’Arabie Saoudite, plus précisément du côté d’Al-Nassr, club où évolue Cristiano Ronaldo.

Une troisième offre à venir