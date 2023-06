Mercato : Les stars en danger, que doit faire le RC Lens ?

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

2ème de Ligue 1 au terme d’une saison exceptionnelle, le RC Lens jouera la Ligue des Champions l’année prochaine. Mais avant de jouer en C1, les Sang et Or vont devoir traverser un mercato agité. Seko Fofana et Loïs Openda sont candidats à un départ. Mais Lens doit-il les laisser filer ?

Quelle saison… et quel été pour le RC Lens ! Très performants depuis leur retour en Ligue 1, les Sang et Or ont plus que jamais brillé cette année en finissant 2ème du championnat à un petit point du PSG. Alors forcément, le RC Lens devient un acteur majeur du mercato estival. Et les Lensois vont vouloir retenir leurs stars.

Seko Fofana proche d’un départ

Mais fort logiquement, le RC Lens ne pourra pas garder tout le monde. La situation se complique même sérieusement pour Seko Fofana et Loïs Openda. D’après les informations de Foot Mercato , confirmées par RMC Sport , le RC Lens serait tombé d’accord avec Al-Nassr pour le transfert du capitaine Seko Fofana pour un montant de moins de 30M€.

Openda veut aussi quitter Lens

Et quid de Loïs Openda ? Arrivé à Lens il y a un an seulement, l’international belge sort d’une saison incroyable. Mais il a déjà envie d’ailleurs. Le RB Leipzig est très intéressé et Loïs Openda force un peu pour partir en Allemagne. Lens pourrait récupérer une très jolie somme mais surtout perdre un atout offensif important. Selon vous, que doit faire le RC Lens avec ses stars ?



