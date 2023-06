Lucas Hernandez, Kondogbia, Osimhen… Toutes les infos mercato du 29 juin

La rédaction

Alors que le mercato estival a officiellement ouvert ses portes, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement estival. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Le PSG n’a pas encore dégainé pour Hernandez

Annoncé comme étant la grande priorité du PSG, Lucas Hernandez semble pourtant encore loin du Parc des Princes si l'on en croit Le Parisien . Selon le quotidien, le club de la capitale n'a toujours pas formulé d'offre officielle au Bayern Munich pour le défenseur français. Toutefois, il apporte des nouvelles rassurantes sur l'état de santé d'Hernandez, qui revient d'une rupture des ligaments croisés.



PSG : La presse allemande annonce déjà Lucas Hernandez

De son côté, la presse allemande n'affiche aucun doute quant à l'issue du dossier, puisque Sky Sports Deutschland confirme le départ à venir du défenseur français du Bayern Munich en direction du PSG. Même son de cloche pour SPORT1 , qui annonce que l’accord entre le PSG et le Bayern, autour de 50M€, devrait être trouvé la semaine prochaine.



OM : C’est confirmé, Kondogbia arrive

L'EQUIPE et La Provence confirment ce jeudi l'arrivée imminente de Geoffrey Kondogbia à l'OM, dans le cadre d'un transfert à 8M€ et avec un contrat de quatre ans à la clé. Le milieu de terrain de l'Atlético de Madrid, qui devrait débarquer dans les prochains jours pour valider sa visite médicale, sera donc la première recrue marseillaise du mercato.



PSG : Naples refuse 100M€ pour Osimhen

Toujours en quête de son nouveau buteur, le PSG aurait passé la seconde pour Victor Osimhen ! Selon les révélations de la Gazzetta dello Sport , une offre de 100M€ aurait été formulée au Napoli pour son buteur nigérian, offre qui a d'ailleurs été refusée dans la foulée par le président De Laurentiis. Par ailleurs, Il Mattino annonce que le Bayern Munich est également à fond sur la piste Osimhen et pourrait donc plomber les plans du PSG.



Le PSG va officialiser Luis Enrique

L'EQUIPE annonce dans ses colonnes du jour que la nomination de Luis Enrique ne devrait intervenir que début juillet au poste d'entraîneur du PSG. De son côté, Sports Zone précise le technicien espagnol vient d’arriver à Paris afin de prendre place dans les nouveaux locaux du PSG, à Poissy, et installer son bureau.



