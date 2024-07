Mercato : L’OM sauvé par le clan Bellingham ?

Axel Cornic

Pour continuer le casting de l’été, l’Olympique de Marseille souhaiterait offrir Mason Greenwood à Roberto De Zerbi, mais ce dossier est extrêmement compliqué. Et la concurrence pourrait devenir plus forte dans les prochains jours, même si en Italie un club pourrait bien décider de jeter l’éponge dans la course à l’ailier de Manchester United.

Qui sera le premier renfort offensif de l’été à l’OM ? Alors que l’idée d’un retour d’Alexis Sanchez a beaucoup fait réagir ces derniers jours, tous les yeux sont tournés vers Mason Greenwood, grande occasion du mercato pour Roberto De Zerbi.

Greenwood à l’OM ?

A en croire les dernières indiscrétions, l’Anglais se rapprocherait de l’OM, avec un dénouement qui serait même attendu dès ce lundi 15 juillet. Mais La Gazzetta dello Sport a récemment annoncé que le Napoli aurait lancé une offensive sur Mason Greenwood, qui pourrait bien être séduit pas l’idée d’évoluer sous les ordres d’Antonio Conte.

La Lazio viserait Jobe Bellingham

La Lazio, qui semblait être le principal rival de l’OM dans ce dossier, pourrait de son côté lâcher l’affaire. La Gazzetta nous apprend en effet que le club romain aurait décidé de mettre le cas sur Jobe Bellingham, petit frère de Jude Bellignham, qui évolue actuellement en deuxième division anglaise avec Sunderland.