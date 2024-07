Mercato : L’OM a grillé du lourd pour ce transfert

Arnaud De Kanel

Vendredi, Pablo Longoria a présenté à la presse ce qui devrait être la recrue phare du mercato de l’OM. En effet, le président olympien est venu face aux journalistes aux côtés de Mason Greenwood. Le club phocéen a bataillé pour obtenir la signature de l’attaquant anglais qui était courtisé par de gros clubs européens.

Après Alexis Sanchez en 2022 et Pierre-Emerick Aubameyang l’année passée, l’OM a recruté un nouveau grand nom pour renforcer son attaque avec Mason Greenwood. Le club phocéen a fait face à une énorme concurrence sur ce dossier.

L'Europe faisait les yeux doux à Greenwood

D’après les informations du Telegraph, de nombreux clubs européens courtisaient Mason Greenwood. Poussé vers la sortie par Manchester United, l’attaquant anglais intéressait notamment Naples, la Lazio, le Benfica, la Juventus, et le Borussia Dortmund. Greenwood a donné sa préférence à l’OM dès le départ, ce qui a permis de concrétiser le transfert pour le plus grand bonheur de Pablo Longoria, « très content d'accueillir un joueur extraordinaire, l'un des plus grands espoirs de sa génération », mais aussi pour celui du joueur qui veut définitivement tourner la page de son passé pour le moins tumultueux.

« Je suis très content d’avoir eu cette opportunité de venir dans ce grand club et j’ai hâte de commencer. Je connais les fans, ils sont extraordinaires, passionnés, toujours nombreux et bruyants au stade. Et j’espère que nous ferons du bon travail cette saison. Je suis très optimiste, je pense que le groupe va bien m’accueillir et sur le terrain aussi évidemment. J’espère montrer mes qualités d’attaquant, marquer des buts, faire des passes décisives pour que l’on fasse une belle saison. La chose la plus importante, c’est l’équipe et ensuite les performances individuelles suivront. J’attends avec impatience de jouer mon premier match, j’ai très hâte et j’espère qu’il sera bon », a notamment confié Mason Greenwood dans un court entretien accordé aux médias officiels de l’OM.