Mercato : L'ASSE tient son nouveau buteur ?

Déjà très active en coulisses pour renforcer son effectif en vue de son retour en Ligue 1, l'ASSE a déjà enregistré les arrivées de Yunis Abdelhamid et de Ben Old. Mais c'est encore loin d'être terminé puisque les Verts, passés récemment sous pavillon canadien, seraient idéalement placés pour le transfert d'Andréas Hountondji, qui évolue à Caen.

Mais ce n'est pas terminé.

Andréas Hountondji vers l'ASSE ?

Et l'ASSE souhaiterait notamment recruter un nouvel avant-centre. Alors que le transfert définitif d'Irvin Cardona semble au point mort, les Verts seraient très actifs pour boucler la signature d'Andréas Hountondji selon L'EQUIPE. Auteur de 16 buts et 7 passes décisives avec Rodez où il était prêté par Caen, l'attaquant a donc tapé dans l'œil des dirigeants stéphanois.

La concurrence est déjà lourde

Néanmoins, il faudra se défaire d'une importante concurrence puisque Burnley aurait sérieusement avancé pour le transfert de l'international béninois (8 sélections). Brest se serait également manifesté, mais c'est bien l'ASSE qui serait idéalement placée pour recruter Andréas Hountondji et donc s'installer à la pointe de l'attaque stéphanoise.