Mercato : Une révélation de l’Euro débarque à l’ASSE, c’est totalement validé

Bien décidé à frapper fort sur le mercato pour son retour en Ligue 1, l’ASSE a déjà recruté Yunis Abdelhamid et pourrait enchaîner avec le transfert de Zuriko Davitashvili en provenance des Girondins de Bordeaux. Et selon son Willy Sagnol, son sélectionneur avec la Géorgie, le piston, capable d’évoluer au poste d’ailier, serait la recrue idéale pour les Stéphanois.

La Géorgie est l'une des sensations de l'Euro. Et si ce sont les deux stars, Georges Mikautadze et Khvicha Kvaratskhelia qui ont crevé l'écran, d'autres joueurs se sont distingués à l'image de Zuriko Davitashvili qui évolue aux Girondins de Bordeaux. Mais surement pas pour très longtemps puisqu'il est proche de signer à l'ASSE. Un excellent choix selon Willy Sagnol, le sélectionneur de la Géorgie.

Davitashvili le gros coup de l'ASSE ?

« Je dirais que ce n’est plus un jeune joueur maintenant. Il a 23 ans, il ne fait plus partie des très jeunes. Mais entre son potentiel et sa personnalité, je trouve que ça colle très bien avec les valeurs de l’ASSE. C’est un joueur qui donne toujours tout, qui donnera toujours tout. La qualité de ses matches n’est pas toujours extraordinaire mais en termes d’intensité et d’abnégation, je suis persuadé que le public stéphanois va beaucoup l’aimer », confie-t-il auprès de Poteaux-Carrés avant de poursuivre.

«Il a toutes les valeurs pour être aimé à Sainté»

« Ça va matcher ? En théorie oui. En tout cas il a toutes les valeurs pour être aimé à Sainté. Il est entreprenant, il a un état d’esprit irréprochable. Il démontre qu’il a cette capacité à travailler dur, à tout donner. Toutes ces notions ne sont pas abstraites pour lui. Au contraire, c’est son quotidien », ajoute Willy Sagnol.