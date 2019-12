Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Rabiot au cœur d'une énorme bataille entre Arteta et Ancelotti !

Publié le 30 décembre 2019 à 14h00 par A.M.

Très peu utilisé à la Juventus durant la première partie de saison, Adrien Rabiot pourrait déjà aller voir ailleurs cet hiver. Arsenal et Everton seraient d'ailleurs très intéressés par l'ancien joueur du PSG.

La première partie de saison d'Adrien Rabiot à la Juventus est loin de répondre aux attentes suscités par son arrivée libre en provenance du PSG le 1er juillet dernier. Le milieu de terrain français semble avoir du mal à s'intégrer à Turin et son temps de jeu s'en ressent. Utilisé à 12 reprises toutes compétitions confondues, Adrien Rabiot n'a connu que sept titularisations toutes compétitions confondues. Le joueur formé au PSG commencerait donc à s'agacer de sa situation, au point qu'un départ dès cet hiver est évoqué.

Arteta contacte Rabiot, Ancelotti à l'affût