Mercato - Barcelone : Le PSG va rapidement être fixé pour cette star du Barça !

Publié le 30 décembre 2019 à 10h30 par A.M.

Annoncé comme l'un des prétendants de Marc-André ter Stegen, le PSG va rapidement devoir abandonner cette piste. Le portier allemand est effectivement sur le point de prolonger au FC Barcelone.

Recruté par Andoni Zubizarreta durant l'été 2014, Marc-André ter Stegen est aujourd'hui présenté comme l'un des tous meilleurs gardiens du monde. D'abord en concurrence avec Claudio Bravo, l'Allemand est aujourd'hui titulaire indiscutable dans les buts du FC Barcelone depuis le départ du Chilien à Manchester City en 2016. Et du haut de ses 27 ans, il ne cesse d'impressionner et semble s'être imposé pour de nombreuses années au Barça où son contrat court jusqu'en 2022. Malgré tout, Mundo Deportivo révélait ces derniers jours que le PSG et la Juventus avaient pris contact avec l'entourage du gardien de but de la Mannschaft.

Ter Stegen proche de prolonger au Barça