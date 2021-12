Foot - Mercato

Mercato : José Mourinho va boucler l'arrivée d'un joueur de Premier League !

Publié le 26 décembre 2021 à 20h50 par La rédaction

En quête de renforts cet hiver, l'AS Roma se tournerait vers la Premier League puisqu'elle s'intéresserait à Ainsley Maitland-Niles. Les négociations seraient d'ailleurs bien avancées pour le défenseur d'Arsenal.