Mercato : Antonio Conte ouvre déjà la porte… à un retour à l’Inter !

Publié le 26 décembre 2021 à 20h25 par La rédaction

Bien qu’il ait seulement récemment signé son contrat à Tottenham, Antonio Conte s’est montré emballé par l’implication de ses joueurs tout en laissant la porte ouverte à un retour à l’Inter.