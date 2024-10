Mercato : Indispensable au PSG, il lâche un indice pour son avenir

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Devenu indispensable au PSG après une première saison en dents de scie, Vitinha a déjà disputé son 100e but avec le maillot parisien. Et visiblement, le milieu de terrain portugais ne compte pas s'arrêter en si bon chemin puisqu'il se projette sur le long terme avec le club de la capitale.

Recruté pour 40M€ durant l'été 2022, Vitinha est la première recrue de Luis Campos au PSG. Le jeune milieu de terrain portugais débarquait alors du FC Porto, et il lui aura fallu une saison pour s'acclimater concrètement à Paris. En effet, sous les ordres de Luis Enrique, arrivé sur le banc du PSG en 2023, Vitinha s'est imposé comme l'un des joueurs clés du club de la capitale. Preuve de son nouveau statut à Paris, il vient de disputer son 100e avec le PSG à l'occasion du match nul obtenu à Nice dimanche (1-1).

Vitinha se projette au PSG

Et clairement, Vitinha ne compte pas s'arrêter là. « Je suis à 100 matches, je veux en vivre 100 de plus, et 200 même si c’est possible. J’ai vécu déjà tellement d’émotion ici, avec des hauts et des bas. Mais je veux continuer à vivre cela le plus longtemps possible », confie-t-il au micro de PSG TV, avant de poursuivre.

«Je veux en vivre 100 de plus, et 200 même si c’est possible»

« Si possible que des hauts ! Je sais qu’il y aura des moments plus difficiles, mais je serai là aussi ! Jouer 100 matches, en deux ans, c’est déjà très beau, cela signifie que je joue, que j’enchaîne les rencontres, et je veux continuer sur cette lancée », ajoute Vitinha.