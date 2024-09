Mercato : Incroyable, une star attend désespérément le PSG !

Axel Cornic

Considéré comme l’un des meilleurs buteurs de ces dernières années, Victor Osimhen ne va plus jouer au football pendant un moment s'il ne trouve pas une solution de dernière minute. Après son départ raté, le Napoli a en effet décidé de l’écarter et de na pas l’inscrire dans la liste de Seria A, seule compétition que va disputer le club cette saison avec la Coppa Italia.

C’est un feuilleton incroyable, qui a connu une fin encore plus surprenante. Cible d’offre autour des 150M€ il y a un an, Victor Osimhen se retrouve désormais sans équipe. Car s’il est toujours sous contrat avec le Napoli, avec d’ailleurs un salaire extrêmement lucratif de 10M€ par an, il ne jouera plus au moins jusqu’en janvier prochain !

« Nous ne réintégrerons personne, nous avons fait des choix et nous resterons cohérents »

Avec la fin du mercato, le Napoli a en effet clairement annoncé qu’Osimhen était exclu, puisqu'il n’a pas été inscrit dans la liste pour la Serie A. « Nous ne réintégrerons personne, nous avons fait des choix et nous resterons cohérents » a annoncé tout récemment le coach napolitain Antonio Conte. Même son de cloche du côté de son directeur sportif, qui a scellé l’avenir à court terme du Nigérian. « Nous maintenons notre ligne de cohérence depuis le début : il a exprimé son désir de ne pas jouer pour Naples et nous avons fait d'autres choix » a déclaré Giovanni Manna.

Osimhen bradé en janvier ?

Mais que va donc faire Victor Osimhen ? La presse italienne comme française a toujours parlé d’un intérêt du PSG, mais nous vous avons révélé sur le10sport.com que contrairement à l’été dernier, il n’était pas du tout un objectif prioritaire du côté de Paris. Chelsea et l’Arabie Saoudite ont également semblé être des destinations probables, mais d’autres choix ont été faits finalement. Ainsi, TMW laisse entendre que l’attaquant de 25 ans pourrait être l’une des grandes occasions du mercato hivernal ! Dans six mois, lui comme le Napoli voudront trouver une solution et il est fort probable que son prix baisse grandement, très loin des 100 ou 130M€ évoqués cet été. Un prêt à Galatasaray est également évoqué ces dernières heures, alors que le marché turc ferme le 13 septembre.