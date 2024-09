Mercato : Incroyable, Mbappé s’est trompé ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est plus qu’un footballeur. La star du Real Madrid est partout. Entre ses matchs, son rôle de capitaine de l’équipe de France ou encore sa fondation Inspired By KM… En outre, Mbappé est devenu l’actionnaire majoritaire du Stade Malherbe de Caen, mais n’a pas fait le bon choix selon Alain Giresse qui était les Girondins de Bordeaux.

Les Girondins de Bordeaux traversent une forte période de turbulences économiques. Maintenus en Ligue 2 par leurs résultats sportifs, les champions de France 2009 ont cependant été administrativement relégués à l’intersaison en National 1 puis en National 2. La faute à une gestion des finances qui laissent fortement à désirer ces dernières années par le propriétaire Gérard Lopez.

«Si on faisait forfait sur le deuxième ce week-end, on était radiés de la compétition»

Pour autant, Gérard Lopez est toujours en poste malgré la descente aux enfers subie par les Girondins de Bordeaux qui ont été contraints de fermer leur centre de formation notamment tout en comptant sur certains anciens comme Paul Baysse et Rio Mavuba. Retraité, l’ancien international français a rechaussé les crampons à 40 ans afin d’éviter une tragédie encore plus grande comme il l’a confié à Téléfoot début septembre. « Pourquoi j'ai repris une licence ? Parce que sur le premier match en N3, on a fait forfait, et si on faisait forfait sur le deuxième ce week-end, on était radiés de la compétition. Lundi, il fallait vite activer des licences, donc on a activé la nôtre avec Paul Baysse ».

«Si j'étais Mbappé, j'aurais racheté le club, comme il l'a fait à Caen»

Néanmoins, pour Alain Giresse, il faut faire table rase sur le passé et repartir avec de nouveaux investisseurs. La légende des Girondins de Bordeaux a d’ailleurs assuré que Kylian Mbappé, au lieu de racheter 80% des parts du Stade Malherbe de Caen, aurait dû investir à Bordeaux. « Évidemment. Quand on a fait les 100 ans du stade, on a bien vu la ferveur, l'ambiance, la relation entre le public et les joueurs qui avaient porté le maillot du club. C'est vraiment le cœur même du club, de ce qu'il était. On veut apporter chacun notre contribution, mais quand on voit qu'il est toujours entre les mains de ceux qui l'ont amené là, c'est difficile à comprendre (...) Si j'étais Mbappé, j'aurais racheté le club, comme il l'a fait à Caen. Je ne suis pas dans cette catégorie-là. Avec tous mes camarades, on est là autour, on apporte notre soutien. Mais il y a des limites face à cette situation ».