Mercato : Incroyable, il ne veut que l’OM

Axel Cornic

Annoncé à l’Olympique de Marseille, Geoffrey Kondogbia aurait des idées précises concernant son avenir. Sous contrat avec l’Atlético de Madrid jusqu’en juin 2024 et peu utilisé par Diego Simeone cette saison, le milieu de terrain de 30 ans souhaiterait faire son retour en Ligue 1... justement du côté de l’OM.

Tout va aller plus vite à Marseille. Maintenant que l’on connait l’identité du nouvel entraineur, l’OM va enfin pouvoir boucler les gros dossiers de son mercato. Cela pourrait notamment concerner un ancien pensionnaire de Ligue 1...

«Le meilleur» : L’OM a tiré le gros lot sur le mercato https://t.co/pHwas13ac0 pic.twitter.com/usAM6Ictqy — le10sport (@le10sport) June 25, 2023

La nouvelle idée de Longoria

Voilà plusieurs jours déjà que le nom de Geoffrey Kondogbia circule du côté de l’OM. Il faut dire qu’avec les possibles départs au milieu, l’ancien de l’AS Monaco pourrait bien être un renfort de taille. D’ailleurs, l’arrivée de Marcelino pourrait avoir une grande influence sur ce dossier.

Kondogbia n’a d’yeux que pour l’OM