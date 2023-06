FC Nantes : Il annonce son départ

Arnaud De Kanel

Sauvé de justesse, le FC Nantes va devoir faire une revue de son effectif. Certains joueurs ne seront pas conservés à l'image de Sebastien Corchia. En fin de contrat, le défenseur a livré un entretien poignant dans lequel il confie ses manques de propositions pour la saison à venir.

Le FC Nantes évoluera bien en Ligue 1 l'an prochain. Mais avec quel effectif ? Comme révélé par le10sport.com, Andy Delort et Florent Mollet sont suivis par l'Arabie saoudite. Ludovic Blas et Alban Lafont ont quant à eux des envies d'ailleurs tandis que Mostafa Mohamed a été conservé. Sebastien Corchia n'a pas reçu de proposition de contrat contrairement à l'Egyptien. Le défenseur va quitter le FC Nantes et il reste dans le flou concernant son avenir.

«Pour l’instant, c’est très calme»

« C’est la première fois que je suis en fin de contrat. C’est compliqué à gérer car on ne sait pas où on va jouer. Il faut être fort mentalement, même si on aimerait bien savoir où on va aller. Il y a aussi l’environnement familial, c’est un tout. Parfois les gens ne voient que le côté joueur de foot… Mon agent travaille, on attend de voir les propositions. Pour l’instant, c’est très calme. Je suis prêt à entendre toutes les propositions. Les USA ? Pourquoi pas. En Ligue 2 ça bouge beaucoup aussi. Il faut un bon projet sportif, jouer la montée par exemple, ça peut être intéressant. Je verrai ce qui arrive », a lâché Sebastien Corchia dans un entretien accordé à France Bleu Loire Océan avant de poursuivre.

«Je suis toujours autant motivé»