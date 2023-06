Incroyable, le PSG va boucler un transfert à 10M€

Pierrick Levallet

En difficulté au PSG, Mauro Icardi s'est parfaitement relancé à Galatasaray. Prêté sans option d'achat, le buteur argentin a retrouvé des couleurs en Turquie. Il devrait revenir dans la capitale cet été, mais ne pas s'y éterniser pour autant. Le PSG ne souhaiterait pas le conserver, et Galatasaray entendrait bien faire tout son possible pour le récupérer.

En plein calvaire au PSG, Mauro Icardi n’est pas resté dans la capitale cette saison. Afin de se relancer, le buteur argentin avait rejoint Galatasaray l’été dernier sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Le choix s’est avéré judicieux pour l’attaquant de 30 ans, qui a repris des couleurs. Auteur d’une bonne saison avec 23 buts et 8 passes décisives en 26 rencontres, Mauro Icardi est entré dans le coeur des supporters turcs. Il devrait néanmoins retrouver le PSG cet été, mais ne pas s’y éterniser pour autant. Le club de la capitale souhaiterait s’en séparer définitivement et le montant de son transfert serait estimé à 10M€.

Galatasaray fonce sur Icardi

Par ailleurs, Galatasaray souhaiterait toujours boucler le transfert définitif de Mauro Icardi à en croire les informations de Fanatik . Le club turc aurait même l’intention de s’aligner sur les exigences du PSG afin de recruter le joueur de 30 ans. La situation devrait s’éclaircir dans les prochains jours, comme Dursun Özbek - le président de Galatasaray - l’avait fait savoir.

Wanda Nara a lâché une annonce troublante