PSG : Mbappé les rend tous dingues, une offre historique va partir

Benjamin Labrousse

Ce n’est un secret pour personne, Kylian Mbappé est actuellement extrêmement convoité par le Real Madrid en vue d’un transfert cet été. Alors qu’il ne lui reste plus qu’une année de contrat au PSG, l’attaquant de 24 ans ne laisse que très peu d’options aux dirigeants parisiens qui pourraient le vendre cet été. Conscient que ce transfert sera très coûteux, le Real va dégainer une offre monumentale.

À lui seul, Kylian Mbappé fait trembler les supporters de deux immenses clubs européens. Du côté du Real Madrid et du PSG, le nom du capitaine de l’équipe de France est sur toutes les lèvres ces derniers temps, alors qu’un potentiel transfert de l’attaquant de 24 ans est plus que jamais d’actualité. Car cela semble désormais acté, Kylian Mbappé n’étendra pas son contrat jusqu’en 2025 au PSG, et pourrait donc se retrouver libre en 2024.

Messi fait pleurer Mbappé, il fait une grande annonce https://t.co/8WTJ1ELoTs pic.twitter.com/x1fXM0L7fl — le10sport (@le10sport) June 25, 2023

Le PSG cherche à vendre Mbappé

Souhaitant absolument éviter un départ libre de son attaquant vedette, le PSG s’est résolu à vendre Kylian Mbappé cet été à en croire les informations de l’Équipe . Du côté du Real Madrid, le président du club espagnol Florentino Perez affirmait encore récemment vouloir recruter la vedette parisienne, mais uniquement à l’été 2024.

Le Real va faire une folie pour Mbappé cet été