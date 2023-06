Le PSG prépare un transfert à 10M€, l’Arabie Saoudite s’en mêle

Pierrick Levallet

Sortant d'une belle saison avec Galatasaray en Turquie, Mauro Icardi va retrouver le PSG cet été. Luis Campos ne souhaite cependant pas le conserver. L'Argentin ne s'éternisera donc pas dans la capitale. Sa prochaine destination reste néanmoins encore à déterminer. Et l'Arabie Saoudite serait récemment entrée dans la danse pour recruter le buteur de 30 ans.

N’étant plus vraiment désiré au PSG l’été dernier, Mauro Icardi a été prêté à Galatasaray cette saison. Et le choix s’est avéré judicieux pour l’Argentin, qui a réalisé un grand exercice 2022-2023 en Turquie. Auteur de 23 buts et 8 passes décisives en 26 matchs toutes compétitions confondues, l’attaquant de 30 ans est devenu une véritable idole en Süper Lig.

Le PSG ne va pas garder Icardi

Toutefois, Mauro Icardi va retrouver le PSG cet été. Mais il ne devrait pas s’éterniser dans la capitale pour autant. Luis Campos ne souhaiterait pas le conserver. Le montant de son transfert est estimé à 10M€. Et l’Arabie Saoudite serait entrée dans la danse pour l’Argentin.

PSG : Surprise, le transfert d’un buteur totalement relancé https://t.co/F5fJT486OS pic.twitter.com/hkdovQ1w5I — le10sport (@le10sport) June 21, 2023

L'Arabie Saoudite entre dans la danse