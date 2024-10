Mercato : Il refuse une star du PSG pour un joueur de l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de saison, l'OM et le PSG sont à la lutte en tête du classement de la Ligue 1. Cependant, en Ligue des champions, les Parisiens rencontrent quelques difficultés à l'image de la défaite sur la pelouse d'Arsenal (0-2) marquée par la prestation plus que poussive de Gianluigi Donnarumma. A tel point que Christophe Lollichon préfère largement Geronimo Rulli qui réalise un début de saison convaincant à l'OM.

A l'image de son match raté contre Arsenal lors duquel il est directement impliqué sur les deux buts, Gianluigi Donnarumma peine à totalement rassurer avec le PSG en Ligue des champions. Le portier italien est notamment pointé du doigt pour ses sorties aériennes. A l'inverse, Geronimo Rulli réalise un excellent début de saison avec l'OM où il est arrivé cet été en provenance de l'Ajax Amsterdam pour remplacer Pau Lopez. A tel point que Christophe Lollichon, ancien entraîneur des gardiens de Chelsea, n'hésite pas une seule seconde lorsqu'il doit choisir entre le portier de l'OM et du PSG.

«Entre Rulli et Donnarumma, je prends Rulli 100 fois»

« Si j’ai à choisir entre Rulli et Donnarumma, je prends Rulli 100 fois, parce qu'il est proactif alors que Donnarumma n’est que réactif. Rulli est l’un des meilleurs gardiens du championnat de France. Il a connu l’Ajax, Villarreal… J’ai vu sa progression. Il entre dans une période de maturité et l’OM a besoin de gardien comme ça », lance-t-il dans une interview accordée à BFM Marseille, avant de poursuivre en mettant en avant les qualités de Geronimo Rulli.

«Il me rappelle un peu David Raya d’Arsenal»

« Ce qui est frappant chez Rulli, c’est son relâchement. Il est très fluide dans ses mouvements, ce qui lui permet de se déplacer rapidement et de prendre des décisions éclairées. Son jeu au pied est impressionnant, il est à l’aise des deux pieds et ne craint pas la pression de l’adversaire. Avec un entraîneur comme De Zerbi, c’est un atout majeur. Dans le domaine aérien, il va très haut et il VEUT intervenir. Il me rappelle un peu David Raya d’Arsenal dans cette volonté de s’imposer. Ça soulage une défense d’avoir un gardien qui veut autant influencer le jeu », ajoute Christophe Lollichon.