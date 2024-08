Mercato : Il annonce des coups de tonnerre à l’OM !

Arnaud De Kanel

Huitième de Ligue 1 la saison passée, l'OM ne jouera pas l'Europe. Un manque à gagner considérable pour le club phocéen qui a donc pris la décision de se séparer des plus gros salaires de son effectif. Or, les joueurs concernés ne sont toujours pas partis et Daniel Bravo n'exclut pas de les revoir avec le groupe pro s'ils sont encore là à la fin du mercato.

Les craintes des supporters de l'OM au début de l'été se sont vite dissipées. Sans Coupe d'Europe, le peuple marseillais voyait mal comment la direction allait renforcer l'effectif. Mais pour une fois, l'OM peut s'appuyer sur des belles ventes et espère encore en réaliser, notamment avec ses indésirables.

L'OM part au clash avec ses indésirables

Et parmi les joueurs poussés vers la sortie, on retrouve des grands noms de l'effectif tels que Jordan Veretout, Samuel Gigot ou encore Chancel Mbemba. Afin de leur faire comprendre que leur place n'est plus à l'OM, les dirigeants les ont placé dans le loft. S'ils venaient à rester, on voit mal comment Roberto De Zerbi pourrait les réintégrer tant les relations avec les dirigeants se sont dégradées, à tel point que Mbemba a été mis à pied. Daniel Bravo ose y croire.

«Je pense qu’ils peuvent avoir leur utilité cette saison»

« Je pense qu’il faut un avant-centre supplémentaire, depuis la blessure, que l’on soupçonne très grave, de Faris Moumbagna. Derrière, je n’écarte pas l’idée de revoir Gigot ou Mbemba, s’ils ne partent pas. Ils seront peut-être réintégrés, car c’était quand même les tauliers de la saison passée. Ils paient le fait que l’OM ait fini 8e de Ligue 1 et finalement, qu’il y ait l’envie de changer et le sentiment que le club ne pourrait pas aller plus haut avec ces joueurs. Mais je trouve que ce sont de bons joueurs, fiables, tout comme Vérétout. Je pense qu’ils peuvent avoir leur utilité cette saison », a estimé Daniel Bravo dans les colonnes de La Provence. A suivre...