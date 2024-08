Mercato : Il a snobé son ancien club pour le RC Lens ?

Axel Cornic

Après deux passages en prêt au Stade Brestois puis en Italie à Empoli, Martin Satriano devrait débarquer au RC Lens en cette fin de mercato. L’attaquant, qui était notamment suivi par l’Olympique de Marseille, aurait refusé des offres pour finalement s’accorder avec les Sang et Or, qui ont l’intention d’en faire le successeur d’Elye Wahi.

Il y a un an, le RC Lens bouclait le plus gros transfert de son histoire en allant chercher Elye Wahi à Montpellier. L’opération avait couté 30M€, mais on ne peut pas dire que le résultat ait été au rendez-vous, avec l’attaquant français qui a multiplié les prestations compliquées avec le club lensois la saison dernière.

Qui pour remplacer Wahi ?

Moins d’un après, le voilà déjà reparti. Wahi a en effet quitté le RC Lens pour poser ses valises à Marseille lors de ce mercato estival, dans une opération qui devrait atteindre un total de 31M€. Et le moins que l’on puisse dire c’est que les choses ont très bien débuté pour lui, puisque l'international français espoirs a ouvert son compteur dès son premier match avec l’OM de Roberto De Zerbi, lors de la première journée de Ligue 1 contre le Stade Brestois (1-5).

Satriano pouvait revenir à Brest, mais...

Pour le remplacer, le club lensois aurait décidé de miser sur Martin Satriano, qui était d’ailleurs une cible de l’OM pour pallier à la blessure de Faris Moumbagna. Mais l’attaquant de 23 ans aurait pu prendre une autre direction, puisque TMW nous apprend que Brest aurait proposé à son club de l’Inter les mêmes montants que le RC Lens. Cela concernait un prêt payant avec une option d’achat obligatoire sous certaines conditions et un montant de 6M€ hors bonus. Pour rappel, l’Uruguayen a déjà été prêté deux fois au club breton lors des trois dernières saisons, y rencontrant un certain succès.